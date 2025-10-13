Erbil ve Şırnak valileri ilişkileri güçlendirmek için bir araya geldi

2 saat önce

Şırnak Valisi Birol Ekici ve beraberindeki heyet, ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla bugün Erbil’de Vali Umed Xoşnaw ile bir araya geldi.

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, bugün (13 Ekim 2025) Şırnak Valisi ve beraberindeki heyeti Erbil Valiliği binasında karşıladı. Görüşmenin ardından Ekici ile Xoşnaw basın toplantısı düzenleyerek, çeşitli alanlarda ilişkileri ilerletme planlarına vurgu yaptıklarını kaydetti.

Umed Xoşnaw, “Toplantımızın amacı, ticari, kültürel, edebi ve bilimsel ilişkilerimizi özellikle Kürdistan Bölgesi ve Türkiye üniversiteleri arasındaki ilişkileri geliştirmektir. Tarihi ve stratejik bağlarımızı her ikimiz de takdirle karşıladık.” dedi.

Barış sürecine de değinen Umed Xoşnaw, “Barış süreci en önemli konulardan biri. Kürdistan Bölgesi, Başkan Barzani aracılığıyla, bu sürecin en üst düzeyde destekleyici parçası olduğunu her zaman vurguladı. Bu, görüşmede ele aldığımız konulardan biriydi.” diye konuştu.

Xoşnaw, Şırnak Valisi’nin Erbil'i ilk kez ziyaret ettiğinin altını çizerek, görüşmelerin sürdürülmesi ve bundan sonra da Şırnak'a benzer ziyaretlerin yapılması konusunda mutabık kalındığını kaydetti.

Şırnak Valisi Ekici de Erbil Valisi'ni Erbil'in kaydettiği ilerleme ve yeşil alanın artırılması dolayısıyla tebrik ederek, Şırnak’ın hızlı ilerleme kaydeden illerden biri olduğuna dikkat çekti.

İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın önemine değinen Şırnak Valisi, “Şehrimizin yakınlarında bulunan bu kapı, yıllık 17 milyar dolarlık ticaret hacmiyle dünyanın en önemli uluslararası kapılarında biridir. Türkiye'nin temel hedefi bu rakamı 30 milyar dolara çıkarmaktır.” ifadelerini kullandı.

Ekici, İbrahim Halil Sınır Kapısı'ndan her gün yaklaşık 4 bin kamyon ve 10 binin üzerinde vatandaşın geçiş yaptığını söyledi.

Şırnak Valisi Birol Ekici’nin Erbil ziyareti kapsamında Kürdistan Bölgesi Bakanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya gelmesi bekleniyor.