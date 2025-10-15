Erbil'de büyük bir kanalizasyon projesinin inşasına başlandı

4 saat önce

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, kentte büyük bir kanalizasyon projesinin inşasına başlandığını duyurdu.

Vali Xoşnaw, 15 Ekim Çarşamba günü, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve risklerinin önlenmesi çerçevesinde büyük bir kanalizasyon projesinin inşasına b başlandığını belirtti.

Belediyeler Bakanlığı tarafından finanse edilen Söz konusu projenin Kerkük Caddesi'nden başlayacak ve Qetewi bölgesi yakınlarına kadar uzanacağı ifade edildi.