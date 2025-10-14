Yolcu treni öğrenci servisine çarptı: 17 yaralı
Muş'ta yolcu trenin öğrenci servisine çarpması sonucu 17 öğrenci yaralandı.
İHA'nın haberine göre 14 Ekim salı günü sabah saatlerinde Tatvan-Elazığ seferini yapan yolcu treninin Yeşilce Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitten geçtiği sırada bir öğrenci servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrularak hurdaya döndü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, serviste bulunan öğrencileri kısa sürede araçtan çıkardı.
Yaralanan 17 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay’dan alınan bilgilere göre hastaneye kaldırılan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler kazanın meydana gelme nedenini belirlemek için inceleme başlattı.