Kürdistan Bölgesi, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin parçası oldu

Kürdistan Bölgesi Hükümeti: Dağlarımızı, nehirlerimizi ve ormanlarımızı gelecek nesiller için korumaya kararlıyız

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) tam üyesi oldu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne resmen üye olduğunu duyurdu.

Hükümetten yapılan açıklamada, "Bu tarihi bir adım ve Kürdistan Bölgesi'ni uluslararası toplumun saflarına taşıyor." denildi.

dünyanın dört bir yanından ülkelerin, bilim insanlarının ve çevre aktivistlerinin dünya çapında doğa koruma önceliklerini belirlemek üzere bir araya geldiği Abu Dabi'deki Uluslararası Doğayı Koruma Birliği Dünya Kongresi'nde Kürdistan Bölgesi Birliğe resmen üye oldu.

IUCN Batı Asya Direktörü Hani El-Şaer, "Kürdistan Bölgesi'ni IUCN ailesine kabul etmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Bunun, Kürdistan Bölgesi, Irak ve tüm bölgede doğa koruma çalışmalarını güçlendirmek için önemli bir adımın başlangıcı olarak nitelendiren Şaer, "Kürdistan Bölgesi'nin doğal zenginlikleri ve çevre alanındaki artan liderlik rolü, etkili bir ortaklık için harika bir fırsat sunuyor. Biyolojik çeşitliliği korumak, iklim değişikliğine karşı dayanıklılık oluşturmak ve toplum ve ekosistemler için sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı'nın başdanışmanı Beyan Sami Abdurrahman ise, "Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne üye olmak, Kürdistan Bölgesi Hükümeti için tarihi bir adımdır. Bu, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin çevreyi koruma, biyolojik çeşitliliği koruma ve doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımına yönelik artan bağlılığını yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sami Abdurrahman, "Dağlarımızı, nehirlerimizi ve ormanlarımızı gelecek nesiller için korumaya kararlıyız ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel çabalara katılacağız." dedi.