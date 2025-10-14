Kürdistan Bölgesi ve UNESCO'dan iş birliği: Erbil Kalesi'ndeki bazı evler restore edilecek

5 saat önce

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Erbil Kalesi'ndeki bazı evlerin turizm amaçlı restore edilmesi için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile 10 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi liderliğindeki bir heyet, Paris'teki UNESCO merkezine davet edildi. Ziyaret kapsamında Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile UNESCO arasında bir mutabakat zaptı imzalandı.

Özel sektör şirketi Kar, Erbil Kalesi'ni yeniden canlandırmak için 2014 yılından beri UNESCO ile iş birliği yapıyor.

Erbil Kalesi Canlandırma Komisyonu Başkanı Yadgar Muhammed, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin turizm ve arkeoloji alanlarında becerilerinin geliştirilmesi, ayrıca Erbil Kalesi'ndeki birkaç evin turizm amaçlı restore edilmesi için UNESCO ile 10 milyon dolarlık anlaşma imzalandı." dedi.