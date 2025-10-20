Amazon Web Services çöktü: Çok sayıda popüler uygulamaya giriş yapılamıyor

3 saat önce

Amazon Web Services'teki (AWS) teknik kesinti nedeniyle Amazon, Roblox, Fortnite ve Snapchat gibi çeşitli uygulamalara giriş yapılamıyor.

İnternet kesinti takip monitörü Downdetector, TSİ 10.00 sularından itibaren AWS'ye ilişkin erişim sorunun yaşandığını bildirdi. Verilerine göre TSİ 11.26 itibarıyla 4 binin üzerinde kullanıcı erişimde aksaklık olduğunu raporladı.

AWS'deki kesinti nedeniyle ABD ve Avrupa başta olmak üzere Amazon, Roblox, Fortnite, Perplexity ve Snapchat dahil 15 uygulamaya giriş yapılamıyor.

AWS'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, şirketin North Virginia'daki veri merkezindeki "operasyonel sorun" nedeniyle geniş çaplı kesinti yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, erişimde önemli hata oranlarının tespit edildiği bilgisine yer verilirken, mühendislerin devreye girdiği ve sorunun ana nedenini anlamak için çalışıldığı kaydedildi.

Bazı uygulamalar, sosyal medya hesaplarından erişim sorunlarının yaşandığını doğruladı.