İngiltere, Körfez’i korumak için dört savaş uçağı gönderiyor

2 saat önce

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran’ın drone ve füze saldırılarına karşı koymak amacıyla Katar’a dört savaş uçağı sevk ettiklerini açıkladı.

İngiltere Başbakanlık Ofisinden 6 Mart 2026 Cuma günü yapılan açıklamada, Başbakan Keir Starmer ile Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife’nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Körfez ülkelerinin hava sahasını İran’dan gelebilecek drone ve füze tehditlerine karşı korumak amacıyla İngiltere’nin Katar’a dört savaş uçağı tahsis ettiği belirtildi.

Açıklamanın detaylarında şu ifadelere yer verildi:

"Başbakan Starmer, Bahreyn’in güvenliğini güçlendirmek amacıyla, Katar’a sevk edilen savaş uçakları aracılığıyla Bahreyn hava sahasının korunması teklifini Kral’a iletmiştir."

Resmi açıklamaya göre Bahreyn Kralı, İngiltere Başbakanı’nın bu teklifini kabul etti. İki lider, savunma planının uygulanması ve koordinasyonu için önümüzdeki birkaç gün içinde teknik bir ekibin kurulması konusunda mutabık kaldı.