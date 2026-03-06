Trump’tan Tahran’a sert mesaj: Tek seçenek kayıtsız şartsız teslimiyet

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran için tek seçeneğin "kayıtsız şartsız teslimiyet" olduğunu ve başka bir anlaşmanın masada bulunmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Mart 2026 Cuma günü, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden Tahran yönetimine doğrudan seslendi.

“İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma olmayacak.” diyen Trump, Mesajında teslimiyet sonrası sürece de değinerek, şu sözleri sarf etti:

"İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma olmayacak. Bundan sonra ve büyük ve kabul edilebilir bir lider seçildikten sonra, biz ve birçok harika ve çok cesur müttefikimiz ve ortağımız, İran'ı yıkımın eşiğinden geri döndürmek, onu ekonomik olarak her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü hale getirmek için yorulmadan çalışacağız."

İran’ı ekonomik olarak eskisinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü bir şekilde yeniden inşa etme sözü veren ABD Başkanı, paylaşımını "İran’ın muazzam bir geleceği olacak" sözleriyle noktaladı.