Kürdistan Bölgesi Başkanı ve BAE Başkanı bölgedeki durumu görüştü

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, bölgedeki son gelişmeleri ve artan gerilimi ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bugün (6 Mart) Neçirvan Barzani ile Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan arasında gerçekleşen görüşmede, Orta Doğu’da tırmanan çatışmaların yol açabileceği tehlikeli sonuçlar detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Neçirvan Barzani ve Şeyh Muhammed bin Zayed, gerilimin tırmanmasından duydukları derin endişeyi dile getirerek; durumun sakinleştirilmesi, barış ve istikrarın korunması için diplomatik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi ise BAE’nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile olan ilişkileriydi. Farklı alanlarda ortak iş birliğinin geliştirilmesi konusunun ele alındığı görüşmede, taraflar arasındaki tarihi ve dostane bağların daha da pekiştirilmesi kararlılığı vurgulandı.

BAE'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne yönelik süregelen destek ve yardımları için Şeyh Muhammed bin Zayed’e teşekkürlerini ileten Neçirvan Barzani, BAE devleti ve halkı için huzur, refah ve sürekli kalkınma temennisinde bulundu.