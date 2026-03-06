Bahreyn'deki bir Katar askeri üssü hedef alındı

1 saat önce

Katar Hükümeti, Bahreyn’in başkenti Manama’da İran tarafından hedef alınan binalarda Katar Deniz Kuvvetleri personelinin bulunduğunu, ancak saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığından 6 Mart 2026 Cuma günü yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan binaların "Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Birleşik Deniz Operasyonları Merkezi" kapsamında görev yapan Katar askerlerinin konakladığı yerler olduğu belirtildi.

Bakanlık, "Tüm Katar askerleri güvendedir. Bahreyn’deki Katar Büyükelçiliği, personelin güvenliğini tam olarak sağlamak için ilgili makamlarla koordinasyon halindedir." ifadelerini kullandı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, bu sabah saatlerinde İran’ın gerçekleştirdiği hava saldırılarının başkent Manama’da bir otel ve iki konut binasına isabet ettiğini, büyük çaplı yangın ve maddi hasar meydana geldiğini açıklamıştı. Ayrıca dün (Perşembe), İran’ın füze saldırısı sonucu Bahreyn’in ana petrol rafinerisinde de yangın çıkmıştı.

İran'ın geçtiğimiz cumartesi günü ABD ve İsrail’e misilleme olarak başlattığı saldırılarda gerilim tırmanıyor.

Körfez Ülkelerinde Kayıplar: Şu ana kadar bölge ülkelerinde 7’si sivil olmak üzere en az 13 kişi hayatını kaybetti.

ABD Kayıpları: Washington, bölgede 4’ü Kuveyt’te olmak üzere toplam 6 askerinin yaşamını yitirdiğini doğruladı.