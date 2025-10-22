Petrol zengini Basra su kriziyle boğuşuyor

2 saat önce

Kirli su, yüzlerce cilt hastalığı ve zehirlenme vakasına yol açarken, vatandaşlar içme suyu satın almak zorunda kalıyor.

Irak'ın petrol zengini şehirlerinden Basra, ciddi su sıkıntısı ve su kirliliği kriziyle karşı karşıya. Ayda iki-üç kez salınan su o kadar kirli ve tuzlu ki, bitkiler ve hayvanlar için bile uygun değil. Bu durum, vatandaşlar arasında yüzlerce cilt hastalığı ve zehirlenme vakasının yayılmasına yol açıyor.

Zorlu yaşam koşulları, Basra halkını içme suyu ihtiyacını tankerlerle su satın almaya zorluyor, bu da onlar için büyük bir ekonomik yük oluşturmuş durumda.

Dört aydır temiz suya ulaşamayan Basra halkı, her su tankerinin fiyatının 15 bin ila 20 bin dinar arasında değiştiğini söylüyor.

Halk su sorununun komşular arasında anlaşmazlığa bile neden olduğunu belirtiyor.

Basra'nın suyundaki kirlilik ve toksisite seviyesi o kadar yüksek ki uzmanlar, suyun hayvanlar ve tarım için bile uygun olmadığı görüşünde. Bu durum, 2018 yılında Basra'da meydana gelen büyük bir felaketin tekrarı niteliğinde.

2018’de Basra tarihindeki en kötü kuraklık yaşanmış, yüksek su kirliliği nedeniyle 150 bin kişi zehirlenmişti. Bu yıl ise su kirliliği nedeniyle ortaya çıkan vaka sayısının artması bekleniyor.