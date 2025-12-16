Kobani kırsalında DAİŞ'e darbe: 21 kişi yakalandı

3 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye İç Güvenlik Güçleri ile iş birliği içinde geniş kapsamlı bir güvenlik operasyonu başlattı ve Fırat bölgesindeki DAİŞ hücrelerini hedef aldı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin raporuna göre ortak güçler Kuzey Suriye’deki Kobani (Ayn el-Arab) kenti çevresindeki birçok kasaba ve köyde, baskınlar ve detaylı aramaları içeren güvenlik operasyonu başlattı.

Güvenlik güçlerinin yüksek alarm durumuna geçtiği operasyonun odak noktalarından biri, Kobani’nin batısında, Karakozak (Qereqozaq) Köprüsü yakınlarındaki Qube Caade köyü oldu.

Baskınlar neticesinde, DAİŞ’e üye oldukları veya örgüte yardım ettikleri şüphesiyle 21 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, haklarında yasal işlem yapılmak üzere ilgili soruşturma merkezlerine sevk edildi.

Operasyonun, SDG ve güvenlik güçlerinin bölgedeki emniyet ve istikrarı pekiştirme ve DAİŞ hücrelerinin yeniden canlanmasını engelleme stratejisi kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Bölgedeki hareketlilik, ABD askerlerine yönelik saldırının hemen ardından geldi. Geçtiğimiz cumartesi günü ABD ordusu, Suriye’nin orta kesimindeki Palmira yakınlarında yerel liderlerle yapılan bir görüşme sırasında DAİŞ’in düzenlediği saldırıda iki ABD askeri ve bir sivil tercümanın hayatını kaybettiğini, üç personelin de yaralandığını duyurmuştu.

DAİŞ saldırıyı üstlenirken, ABD Başkanı Donald Trump konuya ilişkin yaptığı açıklamada, örgüte karşı "intikam saldırılarının başlatılacağını" ilan etmişti.