Fransız filozof: Kürt devleti, Orta Doğu'da istikrarın tek anahtarıdır

2 saat önce

Fransız düşünür ve filozof Bernard-Henri Lévy, Orta Doğu'da istikrara ulaşmanın tek yolunun bir Kürt devletinin kurulması olduğunu söyledi.

Bernard-Henri Lévy, 15 Aralık 2025 Salı günü, Kurdistan24’te yayınlanan Basi Roj programına konuk oldu.

Orta Doğu'daki tehditlerin değişmediğine inandığını belirten Fransız filozof, terör örgütü DAİŞ'in bölgede tehdit olmaya devam ettiğini ve uyuyan hücrelerinin varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

Peşmergelerin cesaretini öven Bernard-Henri Lévy, "Savaş alanlarında bulundum ve Peşmergelerin kahramanlığına şahit oldum. Son 10 yılda terörizmle mücadelede Peşmergeler kadar etkili bir güç olduğuna inanmıyorum." dedi.

Kürt dostu Fransız düşünür, Kürtlerle ilgili tutumunun değişmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"30 yılı aşkın süredir fikrimi değiştirmedim; Kürt devleti kurulmadan Orta Doğu'da istikrar ve barış olmayacağına inanıyorum. Kürt halkı, toprağı ve tarihi olan gerçek bir millettir ve bir devleti hak etmektedir. Dünyada Kürtler kadar devleti hak eden başka bir millet yoktur. Onlara karşı birçok suç ve enfal işlenmiştir."

Rojava Kürtleri ve Suriye'deki duruma da değinen Fransız filozof, Esad rejiminin değişmediğini ve şu anki yönetiminin aynı zihniyete sahip olduğunu söyledi. Ayrıca Rojava Kürtlerine, merkeziyetçilikten uzaklaşma ve özerklik taleplerinden taviz vermemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Lévy, Batı ülkelerinin geçmiş hatalardan ders çıkararak, gerçek müttefikleri Kürtleri destekleyeceğini ve bölgede terörizmin yeniden çokmasını önleyeceğini umduğunu ifade etti.