Kürdistan Bölgesi'ndeki bir köyde sincaplar on binlerce ceviz ağacının yetişmesine vesile oldu

Doğanın sessiz mimarlarının insanlara bıraktığı yüzyıllık miras

1 saat önce

İnsanların tek tüketici olduğu ve bir hayvanın bahçıvanlık görevini üstlendiği nadir bir doğa olayında, Balakayeti bölgesindeki bir köy, insanın eli değmeden yoğun bir ceviz ormanının sahibi oldu.

Simelan kasabasına bağlı Gezne köyünde sincaplar, bölgenin yeşillendirilmesinin tarihine tanıklık ederek 10 binden fazla ceviz ağacı dikti.

Coğrafi konumu nedeniyle Balakayeti bölgesi, ceviz yetiştirmek için en uygun ortamlardan biri olarak kabul edilir.

Verimli toprağı ve uyumlu suyuyla bu bölge, sincapların yaşam döngüsü için elverişli bir alan haline gelmiştir.

Bu aktif hayvanlar, olgunlaşma mevsiminde ceviz ve meşe toplayarak, kış için saklamak üzere yer altına gizlerler. Ancak sincaplar sıklıkla sakladıkları ürünlerin yerini unuturlar. Bu durum tohumların yer altında kendi kendine yetişerek, bir orman oluşturmasına neden olur. Bu orman artık bölge için bir geçim kaynağı haline gelmiştir.

Köy sakinlerinden Süleyman Gafur, Kurdistan24'e verdiği demeçte, ormanın uzunluğunun yaklaşık 3 kilometre olduğunu ve köylerinden Bradost sınırına kadar uzandığını söyledi.

Bu ağaçlardan bazıları 100 yılı aşkın yaşında ve 20 metre yüksekliğindedir.

Köylü Muhammed Muşir, sincaplarla ilgili hikayesini anlatarak, bir gün okuldan dönerken ağaçtan düşmüş yaralı bir sincaba rastladığını, onun kendisine gösterdiği iyiliğin karşılığında sincabı eve götürdüğünü, tedavi ettiğini ve tamamen iyileşip büyüyene kadar ona hizmet etmeye karar verdiğini söyledi.