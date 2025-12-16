Trump: Savaşın tekrar başlamasını istemiyoruz

4 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili Avrupalı liderlerle kapsamlı görüşmeler yaptığını belirterek, "Savaşın yeniden başlamaması için güvenlik garantileri üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, “Avrupalı liderlerle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın da ele alındığı çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Uzun bir görüşme oldu. İşler iyi gidiyor gibi görünüyor ama bunun zor bir süreç olduğunu da biliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de uzun bir telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Trump, Almanya, İtalya, NATO, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Polonya, Norveç, Danimarka ve Hollanda liderleriyle “çok uzun ve çok iyi” temaslar gerçekleştirdiğini kaydetti.

Ukrayna’nın talep ettiği güvenlik garantilerinin Avrupa ile birlikte şekillendirildiğini vurgulayan Trump, “Avrupa, bu sürecin büyük bir parçası olacak. Savaşın yeniden başlamaması için güvenlik garantileri üzerinde çalışıyoruz. Savaşın tekrar başlamasını istemiyoruz.” dedi.