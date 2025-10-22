Erbil- Büyük Mezarlığın bir kısmı daha onarılacak

54 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin onayıyla Erbil’deki Büyük Mezarlığın onarımı için bütçe tahsis edildi.

Erbil Valiliğinden yapılan açıklamada, Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin onayıyla Erbil’deki Büyük Mezarlığın onarımı için 820 milyon 79 bin dinar tahsis edildi.

Vali Umed Xoşnaw, Kurdistan24’e verdiği demeçte, tahsis edilen paranın Erbil Valiliği bütçesinden nakdi olarak aşamalarla ödeneceğini söyledi.

Mezarlıkta defin işlemlerinin artık gerçekleştirilmediğine işaret eden Erbil Valisi Xoşnaw’a göre mezarlık duvarı ve diğer bazı kısımlar yenilenip, yeşillik miktarı artırılacak.

Şehrin merkezinde, tarihi kale yakınında bulunan Erbil'deki Büyük Mezarlığın bir kısmı da geçen yıl onarılmıştı.