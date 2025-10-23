Başbakan yapımı devam eden Erbil-Koye yolunu inceledi

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, yapımı devam eden Erbil-Koye yolunu inceledi.

Mesrur Barzani, 23 Ekim 2025 Perşembe günü (bugün), 10 Ekim 2024’te temelini attığı Erbil-Koye bölünmüş yolundaki çalışmaları inceledi.

Koye’deki bir okulda 2024-2025 eğitim yılının ilk ders zili çalan Başbakan Barzani, burada yaptığı açıklamada, “Koye ve Erbil halkının uzun süredir arzusu olan Erbil-Koya yolunun inşaatına önümüzdeki birkaç gün içinde başlayacağız.” demişti.

Çalışmalarını Uzan Holding’in üstlendiği proje 560 milyar 443 milyon dinar maliyetle hayata geçiriliyor. 37 kilometre uzunluğundaki yol, üç şeritli olmak üzere toplam 12 metre genişliğinde tasarlandı. Yolun kalitesini ve dayanıklılığını sağlamak amacıyla 22 cm kalınlığında üç kat asfalt döşenecek.

Projenin iki şehir arasındaki trafiğin yoğunluğunu azaltma, trafiği hızlandırma ve yol güvenliğini artırma yönünde önemli bir etki yaratması bekleniyor.