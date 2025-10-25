Kuruyan Urmiye Gölü vatandaşların yaşamını tehdit ediyor

1 saat önce

Urmiye Gölü'nün tamamen kurumasına rağmen gölü canlandırmaya yönelik Selve, Jaldiyan ve Kani Sew barajlarının su aktarma projeleri hala hayata geçirilmedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Parlamentosunda Urmiye temsilcileriyle yaptığı görüşmede, hükümetin gölü canlandırma plan ve programlarını eleştirdi.

Yağış oranının azaldığına dikkat çeken Pezeşkiyan, “Ben bu bölgede büyüdüm. Urmiye ilinde eskiden sürekli taşkın olan üç nehir vardı. Şimdi iklim değişti ve kuraklık nedeniyle nehirler kurudu. Bokan, Miyanduab ve Saggız da su sıkıntısı yaşanıyor, Bokan Barajı'nda da sadece günlük kullanım suyu bulunuyor.” dedi.

Milletvekili Selman Zakir ise “Urmiye Gölü'nün canlandırılması için Cahatu ve Tatahu nehirlerinden ayrılan suyun büyük bir kısmı göle ulaşmazken, bu iki nehirden her yıl 300 milyon metreküpten fazla su İran'ın diğer eyaletlerine aktarılıyor.” açıklamasında bulundu.

Urmiye Gölü'nün kuruması 15 milyondan fazla insanın hayatını tehdit ederken, tarım sektörüne de ciddi zararlar veriyor.

Bir zamanlar dünyanın en büyük ikinci tuz gölü olan Urmiye, kuraklık, yetersiz su yönetimi ve göl çevresindeki barajlar nedeniyle büyük ölçüde kuruyarak tuzla kaplı çorak alanlara dönüşmüş durumda.

Ettelaat Gazetesinin 7 Eylül 2025 Pazar günü yayınlanan sayısında yer alan habere göre İran ve Orta Doğu'nun en büyük tuz gölü tamamen kurudu ve tarihin bir parçası haline geldi.

Haberde, gölün kurumasının beklenen bir durum olduğu belirtildi.