Libya'da gözaltına alınan 40 düzensiz göçmen Kürdistan Bölgesi'ne geri gönderildi

Dış İlişkiler Ofisi, Libya'da gözaltına alınan 40 vatandaşın Kürdistan Bölgesi'ne geri gönderildiğini duyurdu.

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisinden konuya dair yapılan açıklamaya göre yasa dışı yollarla göç eden ve Libya'da gözaltına alınan 40 vatandaş, Kürdistan Bölgesi Hükümetiyle sağlanan iş birliği sonucu 26 Ekim Pazar günü Erbil Uluslararası Havalimanına geri geldi.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi'ne vardıktan sonra İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ekiplerinin, sağlık ve yardım ekiplerinin vatandaşlara gerekli sağlık muayenelerini gerçekleştirdiği belirtildi.

Güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılan tüm vatandaşlar yakınlarına teslim edildi.

Irak'ın Trablus Büyükelçisi Ahmed Sahaf, 25 Ekim’de Libya'da bulunan 40 Iraklı göçmenin Erbil'e gönderilmek üzere yola çıktığını duyurmuştu.

Söz konusu göçmenleri taşıyan uçağın İstanbul’a hareket ettiğini oradan da Erbil’e geleceğini aktaran Sahaf, "40 göçmenin geri dönüşünü koordine etmek için yoğun çaba sarf ettik. Şu anda 35 göçmenin daha geri gönderilmesi için hazırlık yapılıyor.” demişti.

Büyükelçiliğin açıldığı 23 Aralık 2023 tarihinden bu yana 122 göçmenin Irak’a geri getirildiğini belirten Ahmed Sahaf, gençleri mağdur eden kaçakçılık ve insan ticareti şebekelerinin tehlikeleri hakkında farkındalık mesajları yaymaya devam edeceklerinin altını çizmişti.