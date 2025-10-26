SDG: Deyrizor'da güçlerimize yönelik bir saldırıya karşılık verdik

4 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Deyrizor’daki noktalarından birine yönelik silahlı grubun saldırısına karşılık verdi.

SDG Basın İrtibat Merkezi tarafından 26 Ekim'de yapılan açıklamada, kimliği belirlenemeyen silahlı bir grubun cumartesi akşamı, Deyrizor'un Hemam ilçesindeki SDG güçlerinin noktasına saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırının Fırat Nehri’nin batı yakasından RPG mermileriyle gerçekleştirildiği, SDG'nin saldırıya karşılık verdiği ve saldırganların kimliğinin tespit edilmesi için arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

ANF'de yer alan ve askeri kaynaklara dayandırılan haberde, SDG’nin bölge sakinlerinin korunması ve yeni saldırı girişimlerini engellemek amacıyla Deyrizor’un doğusundaki kırsal bölgede güvenlik ve askeri devriyelerini artırdığı ve yeni noktalar kurduğu belirtildi.

Bölgede sessizliğin hakim olduğunu aktaran SDG, halkı korumak için her zaman teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.