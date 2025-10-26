Başbakan Barzani Erbil'de bir hayvancılık ve tarım projesinin açılışını yapacak

5 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, bugün Erbil ilinde bir hayvancılık ve tarım projesinin açılışını yapacak.

Mesrur Barzani, 26 Ekim 2025 Pazar günü (bugün) Erbil saatiyle 14.00'te bir hayvancılık ve tarım projesinin açılışını gerçekleştirecek.

Erbil'de 357 dönümlük bir arazi üzerine inşa edilen ve birçok önemli bölümden oluşan proje, bölgedeki tarım sektörünü ve gıda güvenliğini önemli ölçüde iyileştirecek.

50 bin hayvan başını barındırabilecek kapasitede olan proje kapsamında uluslararası ve hijyenik standartlara uygun olarak sekiz dönümlük bir alan üzerine kesimhane kurulmuştur.

Projede, hamburger ve sosis gibi et ürünlerinin üretimi için tesisler yer almaktadır.

Bu projenin açılmasıyla birlikte eski hayvan pazarı kapatılarak, hayvancılara son derece modern ve düzenli bir pazar tahsis edilecek.