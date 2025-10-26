Trump: "8 ayda 8 savaşı bitirdim"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Barış anlaşmaları yapma konusunda Birleşmiş Milletler'den çok daha iyiyim." dedi.

Donald Trump, 26 Ekim Pazar günü, Asya seyahatinin ilk ayağı olan Malezya'da, Kamboçya ile Tayland arasındaki askeri anlaşmazlıkları sona erdirmeyi amaçlayan "Tayland-Kamboçya Barış Zirvesi"ne katıldı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in hazır bulunduğu zirvede Kamboçya ile Tayland arasında ortak ateşkes anlaşması imzaladı.

Zirvede söz alan Trump, Tayland ve Kamboçya arasında imzalanan barış anlaşmasının "milyonlarca hayat kurtarabileceğini" vurgulayarak, "İki ülke arasında yaşanan kan dökülmesinin ardından dördümüz arasında birçok telefon görüşmesi yapıldı, ancak yönetimim bunu durdurdu." diye konuştu.

Trump, "sona erdirdiği" savaşlara ilişkin konuşarak, "8 ayda 8 savaşı bitirdim. Pakistan ile Afganistan'ın yeniden çatışmaya başladığını duydum ama bunu çok hızlı bir şekilde çözeceğim. Pakistan Mareşali ve Başbakanı harika insanlar." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, barış anlaşmaları yapma konusunda çok başarılı olduğunu belirterek, bu konuda Birleşmiş Milletler'den "çok daha iyi" olduğunu söyledi.

Tayland-Kamboçya arasında varılan ortak ateşkes anlaşmasının ardından, ABD ile Tayland ve Kamboçya arasında ticaret anlaşmaları imzalandı.