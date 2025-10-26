Ankara’da eğlence mekanına silahlı saldırı
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi
Ankara’da kimliği belirsiz motosikletli şüpheliler, bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenledi.
AA'nın haberine göre Yenimahalle ilçesinde gece saatlerinde bir eğlence mekanı kurşunlandı.
Beştepe Mahallesi Armada Hayat Sokağı'ndaki bir eğlence mekanına plakasız motosikletle gelen 2 kişi silahla ateş edip kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
