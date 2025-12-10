Kubad Talabani: Mali krize rağmen 9. kabine döneminde çok sayıda baraj inşa edildi

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, dokuzuncu hükümet kabinesinin çok sayıda gölet ve baraj inşa ettiğini ve bunların olumlu ve faydalı bir etki yarattığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, hükümetin karşı karşıya kaldığı mali krize rağmen, çok sayıda gölet ve baraj inşa etti.

Kubad Talabani, "Elimizi vicdanımıza koyrarak şunu söylemeliyiz ki bu kabine döneminde çok sayıda baraj ve gölet açıldı ve bunun olumlu ve faydalı bir etkisi olduğu çok açık." dedi.

Dokuzuncu kabine döneminde 23 baraj inşa edilirken, 58 barajın yapımı devam ediyor. Toplam 265,7 milyar dinar maliyetle dokuz baraj inşa edildi ve bunların toplam su depolama hacmi 252,8 milyon metreküp.