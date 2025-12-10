Antep’te ambalaj fabrikasında yangın

Yangında bir işçi dumandan etkilendi

44 dakika önce

Antep’te bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

İHA'nın haberine göre yangın, bugün (10 Aralık 2025 Çarşamba günü) saat 18.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi 5.Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir ambalaj fabrikasında bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.

Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlı 33 araç ve 58 itfaiye personeliyle yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangında dumandan etkilenen bir işçiye olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.