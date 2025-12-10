Dürzilerin ruhani lideri: ABD'nin Suriye'deki dini grupları korumasını talep ediyoruz

2 saat önce

Dürzilerin ruhani lideri Şeyh Mofak Terif, Süveyda'da Dürzilere yaşatılan trajedinin tekrarlanmaması için ABD'nin Suriye'deki etnik ve dini grupları korumasını talep ettiklerini vurguladı.

Şeyh Mofak Terif, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü Cenevre'deki BM karargahına yaptığı resmi ziyarette Reuters'e demeç verdi.

"Washington, Suriye'deki azınlıkları koruma ve ülkedeki istikrarı güçlendirme görevini yerine getirmelidir." diyen Dürzilerin ruhani lideri, Washington yönetiminin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki tüm azınlıkların haklarını güvence altına alacağını, azınlıklara karşı soykırıma bir daha izin vermeyeceğini umduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayında Washington'ı ziyaret eden Ahmed Şaraa ile bir araya geldikten sonra Suriye'nin krizini aşmasına yardım edeceğine söz vermişti.