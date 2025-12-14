Google “67” yazınca neden sallandığı belli oldu

1 saat önce

Google'a “67” yazıldığında ekranın sallanmasının “Easter Egg” olarak adlandırılan ve kullanıcılar için gizli şekilde eklenen eğlenceli özelliklerinden biri olduğu ortaya çıktı.

Google arama motorunda “67” rakamının yazılmasıyla ekranın sallanması, sosyal medyada dikkat çekti. Arama çubuğuna “67” yazan kullanıcılar, sayfanın dalgalı bir şekilde hareket ettiğini fark edince konunun nedenini merak etmeye başladı.

Bu durum, Google’ın eğlenceli özelliklerinden biri olan "Easter Egg" (Paskalya Yumurtası) olarak biliniyor. Ancak, bu efektin nedenini açıklamak için iki farklı iddia öne çıkıyor.

Bunlardan birincisi, "67" ifadesinin viral olan "6-7" akımına ve onunla ilişkilendirilen rap şarkısına gönderme yaptığına dair.

Diğeri de TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında yaygınlaşan bu akım, genellikle Skrilla'nın "Doot Doot (6 7)" adlı şarkısı ile ilişkilendirilmekte ve ritmik el hareketleriyle popülerleşmesi.

İddiaya göre ekranın sallanma efekti, bu viral danstaki el hareketlerini veya şarkının ritmini taklit eden bir zıplama olarak tasarlandı.