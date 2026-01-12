Lahur Şeyh Cengi’nin dava dosyası incelenmek üzere Erbil’e sevk edilecek

2 saat önce

Halk Cephesi Başkanı Lahur Şeyh Cengi’nin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Süleymaniye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Lahur Şeyh Cengi'nin avukatlarının Burhan Reşid, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, duruşmanın bugün (12 Ocak 2026 Pazartesi) Ceza Kanunu'nun 56. maddesi uyarınca görüldüğünü söyledi.

Reşid, incelemenin ardından Erbil İstinaf Mahkemesinin Lahur Şeyh Jangi'nin davası hakkında karar vereceğini belirterek, bugünkü duruşmanın iyi geçtiğini sözlerine ekledi.

Ayrıca Lahur Şeyh Jangi ve diğer 11 tutuklunun yargılamasının, ailelerinin talebi üzerine Erbil’e taşınmacağı belirtildi.

- Lalezar olayları

Süleymaniye Mahkemesi 21 Ağustos 2025 Perşembe günü Halk Cephesi Başkanı Lahur Şeyh Cengi için yakalama kararı çıkarmıştı.

Bunun üzerine Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) bağlı güçler, Lahur Şeyh Cengi’nin bulunduğu konumun çevresini kuşattı.

Lalezar Oteli'nde olan Lahur ve kardeşi Polad, teslim olmayı reddetti. Gece saat 03.00’te Lalezar Oteli'nde KYB güçleri ile Lahur Şeyh Cengi’ye ait güçler arasında başlayan çatışmalar 4 saat devam etti.

Sabah saatlerinde Lahur Şeyh Cengi ve kardeşi Polad Şeyh Cengi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.