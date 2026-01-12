Başbakan Barzani, Amedspor heyetini kabul etti

Mesrur Barzani: Spor, uluslar arasında barış ve birlik mesajının yayılmasında oynadığı rol önemli

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, "Spor, uluslar arasında barış ve birlik mesajının yayılmasında oynadığı rol önemli." dedi.

Mesrur Barzani, bugün (12 Ocak 2026 Pazartesi) Amedspor Başkanı Nahit Eren başkanlığındaki bir heyeti kabul etti.

Heyet, Türkiye'nin önde gelen spor kulüplerinden biri olan Amedspor'un faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Kürdistan'daki spor sektörüne ve sporculara verdiği destek ve Kürdistan Bölgesi'nin her alanda kalkınmasına katkılarından dolayı Başbakan Barzani'ye teşekkür etti.

Sporun ve sporcuların uluslar arasında barış ve birlik mesajının yayılmasında oynadığı önemli rolüne dikkat çekten Başbakan Barzani, Amedspor'u tebrik ederek daha fazla başarı ve ilerleme diledi. Ayrıca spor hareketine ve sporculara olan desteğini yineledi.