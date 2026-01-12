Süreç Komisyonu ortak rapor için yarın toplanacak

48 dakika önce

Barış süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Süreç Komisyonunun yazım ekibi yarın toplanacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında ikinci kez toplanacak yazım ekibi, nihai raporu hazırlama çalışmalarını ele alacak.

Süreç Komisyonunun hazırlayacağı raporun yazım ekibi üyesi MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 6 Ocak 2026'te gazetecilere verdiği demeçte, nihai raporun partilerin kesin uzlaşısıyla bir ay içinde çıkacağını söylemişti.

Raporun ne şekilde olacağına dair tartışma yürüteceklerini söyleyen Yıldız, "Önce başlıkları tespit ederiz, önümüzdeki günlerde de yazımı başlar. Önce mutabakat başlıklarda, raporu da bu ay içinde çıkarırız. Ocak ayı içinde çıkar. Herkes söyleyeceğini söyledi, kesin uzlaşı olacak. Standartlar belli, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş kodları beli, tartışılacak bir konu değil. Bunun çerçevesinde oturur anlaşırız. İnfaz Kanunu çıkarsak İnfaz Yasası da onun içinde olur. Derli toplu bir şey olur. Anayasaya uygun el birliği ile çıkarırız. Anlaşırız." diye konumuştu.

Yazım ekibinin ilk toplantısı 6 Ocak 2026'da gerçekleştirilmişti.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 15 Ekim 2024’taki çağrısıyla başlayıp PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma talimatıyla ivmelenen süreçte örgüt 11 Temmuz 2025’te Süleymaniye kentinde silahlarını yakmıştı.

Mecliste süreç için komisyon kurulmuş, komisyonun AK Parti, MHP ve DEM Partili birer üyesi, 24 Kasım’da İmralı Cezaevinde Öcalan’la görüşmüştü.

Görüşmenin “özet tutanağı” 4 Aralık’ta komisyon üyelerine okunmuştu. DEM Parti tutanağa “eksik ve parça parça” diyerek şerh düşmüş, hazırlanmasına dahil olmadıklarını açıklamıştı.

Son olarak partiler, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna raporlarını sunmuştu.

Komisyon şimdi grubu bulunan beş partiyle (AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti ve Yeni Yol Grubu) nihai raporu yazacak. Nitekim bu partilerin beş üyesi 22 Aralık’ta Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş’la bir araya geldi.

Rapor yazım sürecine aralarında TİP ve Emek Partisi’nin (EMEP) olduğu birçok parti komisyonda grubu olmadığı için katılamıyor. Kurtulmuş bu partilerin üyelerini görüş almak için toplantıya çağırmıştı. Fakat TİP rapor sürecine dahil edilmemeyi protesto ederek bu toplantıya katılmadı.