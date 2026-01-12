Mısır, Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri güçlendirme arzusunu yineledi

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Mısır'ın Erbil Konsolosu Mahmud Faruk Yusuf, Başbakan'ın Kahire'ye yaptığı son ziyareti ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile yaptığı görüşmeyi ele aldı.

Başbakan Barzani, bugün (12 Ocak 2026 Pazartesi) Mısır'ın Erbil Konsolosu Mahmud Faruk Yusuf'u kabul etti.

Görüşmede, Başbakan'ın Kahire'ye yaptığı son ziyaret ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile yaptığı görüşme ele alındı.

Mısır Konsolosu, ziyaretin önemi ve çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesindeki rolünü vurgulayarak, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini güçlendirme arzusunu yineledi.

Başbakan Barzani ise Mısır'ın ve Cumhurbaşkanı Sisi'nin Kürt meselesine ve bölgedeki barış ve istikrara verdiği desteğe duyduğu takdiri dile getirdi.