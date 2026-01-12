Halepçe’de destek yürüyüşü düzenlendi

13 dakika önce

Halepçe'de yüzlerce vatandaşın katılımıyla Halep Kürtlerine destek yürüyüşü düzenlendi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve vatandaşların katılıyla bugün (12 Ocak 2026 Pazartesi) düzenlenen destek yürüyüşlerinde, günlerdir Halep'in Şey Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde Kürt halkına karşı yapılan saldırılara tepki gösterildi.

Yürüyüşe katılan Halepçe Valisi Nuxşe Nasih, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Mesajımız, Kürdistan'ın dört parçasının birliğinin ve dayanışmasının mesajıdır. Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki kardeşlerimize, sizinleyiz ve sizi destekliyoruz diyoruz." dedi.

Halepçe Valisi, Kürtlere karşı yapılan her türlü şiddeti kınadı ve uluslararası toplumu bu saldırıları durdurmaya çağırdı.

Vali Nasih, "Kürtler tarih boyunca sadece kendi topraklarını savundular ve asla başkasının topraklarına saldırmadılar, bu nedenle bu şiddete şiddetle karşı koyacağız." dedi.

Kürtler ve uluslararası güçler arasındaki koordinasyonun önemini vurgulayan Nasih, şunları kaydetti:

"Şeyh Maksud ve Eşrefiye'de yaşananlar yürek burkan bir trajediydi, bu nedenle Halep Kürtlerine desteğimi yineliyorum."