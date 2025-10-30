Halepçe Valisi: Halepçe'nin zengin kültürüyle gurur duyuyoruz

1 saat önce

Halepçe Valisi Nuxşe Nasih, "Halepçe Nar ve Sonbahar Festivali'ne katılan ülkelerin konsoloslarından Kürt kıyafetleriyle katılmalarını istedik." dedi.

Vali Nuxşe Nasih, 30 Ekim 2025 Perşembe günü (bugün) Nar Festivali'nde düzenlediği basın toplantısında, "İngiltere, Hollanda, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) konsoloslarından nar festivaline Kürt kıyafetleriyle katılmalarını istedik. Onları Halepçe ve Hewraman kültürüyle tanıştırmak istedik. Çok mutlu oldular, festivali ve Kürt kıyafetlerini çok beğendiler." diye konuştu.

Halepçe'nin kültür, edebiyat, yazar ve şairler konusunda zengin bir geçmişi olduğunu belirten Nasih, "Bu yüzden Halepçe'de yaşamaktan gurur duyuyoruz. Kültürümüzle gurur duy."

Halepçe Valisi Nuxşe Nasih, bugün Halepçe Nar ve Sonbahar Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi.

Üç gün süren festivale çok sayıda konsolos ve diplomat katıldı.

Öğrenci ve öğretmenlerin festivale katılmalarını kolaylaştırmak için Halepçe'de resmi tatil ilan edildi.