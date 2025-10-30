Mesud Barzani: Beraberlik içerisinde olursak hiçbir güç karşımızda duramaz

2 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, birliğin önemine vurgu yaparak, "Birlik ve beraberlik içerisinde olursak hiçbir güç karşımızda duramaz." dedi.

Başkan Mesud Barzani, bugün (30 Ekim Perşembe günü) öğleden sonra Duhok'ta Duhok ve Semel'deki kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Başkan Barzani, konuşmasında, Kürdistan Bölgesi'nde 1992'de yapılan ilk seçimlere atıfta bulunarak, KDP'nin tüm seçimlerde birinci olduğunu hatırlattı.

Yeni Irak'ın, ortaklık, denge ve uzlaşma ilkelerine dayanması gereken bir ülke olduğunu belirten Mesud Barzani, "Ancak bu ilkeler uygulanmadı ve anayasa ihlal edildi. Anayasa uygulansaydı, sorunlar yaşanmazdı." dedi.

Başkan Barzani, konuşmasında Kürdistan halkının hoşgörüsüne, yüksek ahlakına ve insancıllığına değinerek, "Kürdistan halkına yönelik bütün baskı ve soykırımlara rağmen, 1991 Ayaklanması sırasında Kürdistan halkı en büyük ahlak ve hoşgörüyü gösterdi, Irak ordusu halkın eline düştü, ancak hiçbir Irak askeri öldürülmedi veya işkenceye görmeden bölgelerine geri gönderildi. Bu, tüm dünyaya Kürdistan halkının gururlu ve medeni, barışçıl, insancıl bir millet olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Birliğin önemine vurgu yapan Başkan Barzani, "Birlik ve beraberlik içerisinde olursak hiçbir güç karşımızda duramaz. Şu anda karşılaştığımız sorunların hepsi birlik eksikliğinden kaynaklanıyor." dedi.

Başkan Barzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürdistan halkı barışçıldır ve tüm baskılara göğüs germiştir, savaşa ve şiddete karşıdır ve her zaman barıştan ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesinden yanadır. Ancak bize savaş satarlarsa, zulüm ve diktatörlüğü asla kabul etmeyiz."

Bir arada yaşama kültüründen de bahseden Mesud Barzani, bu kültürün korunması gerektiğini ve siyasi partiler arasındaki gereginliğin bir arada yaşamayı ve toplumsal ilişkileri etkilememesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Barzani konuşmasında, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin başarılarından ve stratejik projelerinden söz ederek, "Zengin bir ülkemiz ve topraklarımız var, petrole alternatif olarak tarım, turizm ve sanayi gibi daha güçlü alternatiflerimiz var." dedi.