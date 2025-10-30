Adalet Bakanı, sürecin başarıya ulaşması için çalışmalara desteğini ifade etti

2 saat önce

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, barış sürecinin başarıya ulaşması için idari düzenlemelerin sürdüğünü belirterek, komisyon çalışmalarına desteğini ifade etti.

Tunç, 30 Ekim'de barış süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

ANF'nin haberine göre komisyonda sürece dair görüşlerini paylaştığını ve milletvekillerinin sorularını yanıtladığını belirten Tunç, “Çok önemli bir komisyon, çalışmaları da son derece kıymetli.” dedi.

Ülkenin tarihi bir süreçten geçtiğini vurgulayan Tunç, çatışmalı dönemlerde hem ekonomik hem de insani açıdan büyük bedeller ödendiğini hatırlattı.

“Bundan sonra ülkemiz bu kayıpları, bu acıları yaşamasın; tüm temennimiz bu.” diyen Tunç, “Sürecin başarıya ulaşması noktasındaki çalışmaları destekliyoruz. Adalet Bakanlığı olarak sürecin kolaylaştırılması ve başarıya ulaşması için bugüne kadar idari uygulamalardan kaynaklanan sorunların giderilmesi yönündeki çalışmalarımızı komisyonla paylaştık.” ifadelerini kullandı.

Tunç, sürece ilişkin yasal düzenlemeler gerektiren hususların Meclis’in takdirinde olduğunu belirterek, şu sözleri sarf etti:

“Bu konuda tamamen Meclis’in iradesi belirleyici olacaktır. Komisyonun alacağı kararlar, çizeceği yol haritası ve millet adına ortaya koyacağı ortak irade doğrultusunda bizler de çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da katıldığı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 16. toplantısı gereçekleştirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) resmi X hesabından yapılan açıklamada, komisyonun 16'ncı toplantısının, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından yapılan oylama sonucu kapalı gerçekleştirildiği belirtilerek, "Toplantının ilk bölümünde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikinci bölümünde de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bilgilendirmede bulunmuş, milletvekillerinin sorularını yanıtlamıştır." denildi.

Süreç Komisyonu bugüne kadar 16 kez toplandı. Bu toplantılarda şehit yakınları ve gaziler, baro başkanları, eski Meclis başkanları dinlendi. İş dünyası ve sendikalar, akademisyen, kadın ve genç sivil toplum kuruluşları komisyonda sürece ilişkin önerilerini gündeme getirdi.

Komisyonda tüm dinlemelerin tamamlanmasının ardından siyasi partilerin önerileri gündeme gelecek.