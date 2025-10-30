Süreç Komisyonu 16. kez toplandı: Fidan ve Tunç dinlendi

2 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da katıldığı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 16. toplantısı sona erdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 30 Ekim 2025 Perşembe günü TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanmıştır." denildi.

Komisyonun 16'ncı toplantısının, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından yapılan oylama sonucu kapalı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Toplantının ilk bölümünde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikinci bölümünde de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bilgilendirmede bulunmuş, milletvekillerinin sorularını yanıtlamıştır." sözleri kullanıldı.

Açıklamaya göre Kurtulmuş, açılış konuşmasında, 5 Ağustos'tan beri yürütülen komisyon çalışmalarının başarıyla ilerlediğini, toplam 130 kurum, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, akademisyen ve kanaat önderinin bilgi, fikir ve önerilerinin alındığını belirtti.

Açıklamada, "Terör örgütünün 26 Ekim'deki açıklamasının sürecin ilerlemesi açısından önemli bir adım olduğunu belirten TBMM Başkanımız, terör örgütünün sahadaki varlığını tasfiye ettiğinin Türkiye'nin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edilmesiyle Komisyonun, atılacak adımları belirleyen bir çerçeveyi TBMM Genel Kurulu'na sunacağını vurgulamıştır. Terörsüz Türkiye sürecinin hedefine ulaşmasıyla dünyaya bir "Türkiye modeli"nin sunulacağını ifade eden TBMM Başkanımız Kurtulmuş, bu modelin birçok ülkedeki çatışma çözümlerine ışık tutacağını belirtmiştir. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 17'nci toplantısının tarihi ve gündemi bilahare duyurulacaktır." denildi.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 30 Ekim 2025 Perşembe günü TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplanmıştır.



Komisyonun 16’ncı toplantısı, TBMM Başkanımızın açılış konuşmasının ardından yapılan oylama sonucu kapalı… pic.twitter.com/TUsSN0cIYc — TBMM (@TBMMresmi) October 30, 2025

Süreç Komisyonu bugüne kadar 15 kez toplandı. Bu toplantılarda şehit yakınları ve gaziler, baro başkanları, eski Meclis başkanları dinlendi. İş dünyası ve sendikalar, akademisyen, kadın ve genç sivil toplum kuruluşları komisyonda sürece ilişkin önerilerini gündeme getirdi.

Komisyonda tüm dinlemelerin tamamlanmasının ardından siyasi partilerin önerileri gündeme gelecek.