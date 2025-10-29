Sındırgı'da 80'i konut 127 bağımsız bölüm ağır hasarlı

1 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1'lik depremin 80'inin konut toplam 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1'lik depremin verdiği zararı açıkladı.

Depremin can kaybına yol açmadığını vurgulayan Kurum, şunları ifade etti:

"Sındırgı’da bir önceki deprem neticesinde ağır hasarlı tespit ettiğimiz ve boşalttığımız 3 bina yıkıldı, çok şükür ki hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelmedi. Tüm Sındırgı’da yapıları tekrar teker teker tarıyoruz, şu ana kadar 3 bin 684 bağımsız birimi inceledik, 80’i konut 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu belirledik. Çalışmalar neticesinde hızla gereken adımları atacağız."

27 Ekim'de Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedilmişti.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Ekim'de Sındırgı depreminin ardından bölgedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, depremde 26 yurttaşın hafif yaralandığını, can kaybı yaşanmadığını ve depremin ardından bölgede 4 üzeri 12 artçı deprem meydana geldiğini belirtmişti.

Depremin ardından 507 çağrı alındığını kaydeden Yerlikaya, bu çağrılardan 30'unun hasarla ilgili olan ihbarlar olduğunu, çalışmaların sürdüğünü söylemişti.