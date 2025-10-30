Erdoğan'la görüşen İmralı Heyetinden ilk açıklama

"Karşılıklı anlayış ve fikir birliği içindeyiz"

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından yayımladığı açıklamada, “Karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz.” dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 30 Ekim Perşembe günü (bugün) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşme sonrasında yazılı açıklama yaptı.

Erdoğan ile yapılan görüşmede barış süreci ve sürecin bulunduğu aşamanın ele alındığı belirtilen açıklamada “Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz.” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı Heyetini Baştepe'de kabul etmişti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirilmişti.

Görüşmede, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.

DEM Parti'den görüşmeye dair açıklama

DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi." denilmişti.

Açıklamada, DEM Parti heyetinin yaklaşık 1 saat süren görüşmede barış ve demokratik toplum sürecinin geldiği aşama ile bundan sonra yapılacaklara ilişkin görüş ve önerilerini sunduğu belirtilmişti.

Görüşme öncesi Buldan ve Sancar açıklama yaptı

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, görüşmeye dair yaptığı açıklamada, tarihi bir dönemden geçildiğini ve herkesin de bu durumun farkında olduğunu, bu nedenle yapılacak olan görüşmenin önemli olduğunu ifade etmişti.

Buldan, “Bu görüşme çok anlamlı ve önemli. Sürecin geldiği aşamaları, süreçte yaşanan sıkıntıları ve atılması gereken adımları istişare etmek, görüş alışverişinde bulunmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğiz.” demişti.

Pervin Buldan, görüşmede Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Efkan Ala, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın da olacağını, görüşmenin yaklaşık bir saat sürebileceğini de paylaşmıştı.

Mithat Sancar da sürecin bu güne kadarki seyri, şu anda bulunan aşaması ve bundan sonra yapılması gereken hususları konuşacaklarını ifade etmişti.

Sancar, “Bu konularda fikirlerimizi, değerlendirmelerimizi paylaşacağız. Kendilerinin de değerlendirmelerini dinleyeceğiz. İyi bir görüşme ve hayırlı sonuçlar doğuracak bir görüşme olacağına inanıyoruz.” diye konuşmuştu.

Daha önce iki kez görüşmüştü

Erdoğan ile İmralı Heyetinin yaptığı ilk görüşme 10 Nisan’da Beştepe’de gerçekleştirilmişti. 13 yıl aradan sonra yapılan ilk temas olarak kayda geçen görüşmede Pervin Buldan’a, yaşamını yitiren İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder eşlik etmişti.

İkinci görüşme ise 7 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılmıştı. Yaklaşık bir saat süren buluşmada Buldan ve Sancar’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.