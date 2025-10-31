Bolu'daki otel yangını davasında karar açıklandı

1 saat önce

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasında otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında olduğu 11 sanığa 34'er kez müebbet hapis cezası verildi. Hayatını kaybeden 44 kişi için ise sanıklara ayrıca 24 yıl 11'er ay hapis cezası verildi.

Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı yangına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında karar açıklandı.

Sanıkların cezalarında indirim uygulanmadı.

Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, taraf avukatları ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının katıldığı duruşmada, 31 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde alınan son savunmaların ardından mahkeme heyeti öğleden sonra kararını bildirdi.

Mahkeme heyeti, otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül, Grand Kartal A.Ş. yönetim kurulu üyeleri Emir Aras, Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu ile otel müdürü tutuklu sanık Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü tutuklu sanık Kadir Özdemir, Gazelle Otel Müdürü tutuklu sanık Ahmet Demir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili tutuklu sanık Kenan Coşkun ve itfaiye eri tutuklu sanık İrfan Acar'a ceza verdi.

Heyet, 11 sanığı, hayatını kaybeden 34 çocuk için 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer ölen kişiler için de 44 kez müebbet hapisle cezalandırdı.