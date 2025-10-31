Demirtaş'tan süreç eleştirisi: Tek bir adım bile atılmadı

2 saat önce

Edirne F Tipi Cezaevinde bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Kardeşlik hukukuna tek bir adım bile atılmadı." sözleriye Meclisteki Komisyonun çalışmalarını eleştirdi.

Demirtaş, barış sürecine dair görüşlerini T24’te kaleme aldı.

Sürecin kilit noktasının silah değil, kardeşlik olduğunu vurgulayan Selahattin Demirtaş, "Silah öncelikle aradan çıkarılmalıydı, eş zamanlı olarak kardeşlik hukuku onarılmalıydı. Buna ilişkin etkili, sonuç alıcı tek bir adım bile atılmadı." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çıkarılması gereken yasalardan söz etmiyorum, henüz o konuda da ilerleme olmadı ancak yasadan önce yapılması gereken şey, duyguda birliği sağlamaya yönelik çalışmalardır, bunlar yapılmadı.

Peki bu belirttiklerimi sağlamak için neler yapabilirdik ya da yapabiliriz? Ben aklıma ilk gelenleri sıralayayım, siz ekleyin, genişletin lütfen. Mesela Meclis Komisyonu aylarca dinleme adı altında top çevirmek yerine şunları yapsaydı çok daha etkili olmaz mıydı?"

Demirtaş, kardeşlik ve barış sürecini güçlendirecek somut öneriler sıraladı:

"Liderler ve komisyon üyeleri; Adnan Menderes’in, Alparslan Türkeş’in, Orhan Doğan’ın ve Mehmet Sincar’ın mezarlarını ziyaret edip oradan Anıtkabir’e gitselerdi. Konya’da Mevlana’yı, Doğubayazıt’ta Ehmedê Xanî’yi ziyaret etselerdi. Diyarbakır’da Amedspor ile Trabzonspor arasında bir kardeşlik maçı organize etselerdi. Tüm Diyarbakır, Trabzonspor ve Amedspor bayraklarıyla donatılsaydı. Karadeniz’den akın akın gelen kardeşlerimiz Diyarbakırlıların evlerinde misafir edilselerdi, stadyuma maçı izlemeye birlikte gitselerdi. Vanspor, aynı şekilde Kayserispor’a konuk olsaydı ve Kürt kardeşlerimiz akın akın Kayseri’ye gidip evlerde misafir olsalardı. Milli futbol takımı, bir maçını Diyarbakır Stadyumu’nda oynasaydı ve Diyarbakırlılar Milli Takım’a canı gönülden sahip çıksalardı."

Bunların yapılmadığını sadece bol bol dinleme yapıldığını ifade eden Demirtaş, "Orada burada gereksiz yere sloganlar atıldı, televizyonlarda konuşanlar ağızlarının ayarını tutturamadılar; hakaretler, tehditler, şantajlar, ekranlardan halkın üstüne boca edildi. Yetmedi, muhalefete yönelik ve özellikle CHP’yi hedefe koyan ‘mutlak butlan, iptal, tutuklama, kayyım, casusluk, rüşvet’ operasyonlarıyla ayrışma iyice derinleştirildi. 30 yıllık hapis cezalarını bitirmiş siyasi mahpuslar, hasta mahpuslar bile cezaevinden çıkamadılar. Kayyım atanmış tek bir belediye bile halka iade edilmedi. Kürt–Türk kardeşliği pekiştirilmeden, üstüne Türk–Türk ayrışması eklendi." sözlerini sarf etti.