PFDK'den bahis soruşturması kapsamında 149 hakeme men cezası

1 saat önce

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynadıkları gerekçesiyle 149 hakeme 8 ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) "bahis oynama" gerekçesiyle kurula sevk edilen 152 hakemle ilgili kararını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre bahis oynadıkları gerekçesiyle sevk edilen 152 hakemden 149'una 8 ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verildi.

Üst klasman hakemi Zorbay Küçük, üst klasman hakemi Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay ile ilgili incelemenin ise devamına karar verildiği aktarıldı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 28 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamıştı.

Hacıosmanoğlu, "7 üst klasman hakem, 15 üst klasman yardımcı hakem, 36 klasman hakem ve 94 klasman yardımcı hakem. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir." demişti.