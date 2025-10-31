Cami kubbesinin çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı

3 saat önce

Adıyaman'da, yapımı süren cami inşaatının kubbesinin çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre Adıyaman merkez Hasankendi köyünün camisinin yapımı esnasında kubbesinin beton dökümü sırasında çökme meydana geldi.

Kubbenin çökmesinden dolayı köy muhtarı Mehmet Atıcı, köylülerden Mustafa Akgün ve ismi öğrenilemeyen 3 işçi yaralandı.

Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından göçük altından çıkarılan 5 yaralı, burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 5 yaralıdan 2'sinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.