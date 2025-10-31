ABD'nin Irak Özel Temsilcisi: Silahlı gruplara Irak’ta yer yoktur

4 saat önce

ABD’nin yeni Irak Özel Temsilcisi Mark Savaya, Irak’ın “istikrarlı uluslararası desteğe” ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Devletin otoritesi dışında hareket eden silahlı gruplara Irak’ta yer yoktur; tüm gruplar tek bir komuta altında birleşmelidir.” dedi.

Savaya, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Irak’taki silahlı gruplara uyarılarda bulundu. Irak'ın dış müdahaleleri azaltma ve tüm silahları devlet kontrolü altına alma yönünde çalıştığını belriten Savaya, Irak’ın bu süreci sürdürebilmesi için “istikrarlı uluslararası desteğe” ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Devletin otoritesi dışında hareket eden silahlı gruplara Irak’ta yer yoktur; tüm gruplar tek bir komuta altında birleşmelidir.” sözlerini kullandı.

Irak’ın istikrarı ve refahının, tek bir hükümetin emrinde, birleşik bir güvenlik gücüne sahip olmasına bağlı olduğunu ifade eden ABD'li yetkili, “Irak geçmişe dönmemeli ya da ilerleme ve birliği engelleyen bir yaklaşıma yönelmemelidir.” değerlendirmesinde bulundu.