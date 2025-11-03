Numan Kurtulmuş: Titizlikle ve demokratik olgunlukla çalışmaları sürdürüyoruz

11 dakika önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, barış süreci kapsamında Mecliste kurulan komisyonun çalışmalarını “dikkatle, titizlikle ve demokratik bir olgunlukla” sürdürdüğünü belirtirken, “Emperyalistler bir arada birlikte nasıl yaşanır bunu bilmezler." dedi.

Kurtulmuş, Adıyaman Üniversitesinin Vehbi Koç Konferans Salonunda düzenlenen 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Törenindeki konuşmasında, Türkiye'nin yüzyılının, kardeşliğin yüzyılı olmak zorunda olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin yüzyılı bilimin, kültürün, sanatın, uluslararası alanda güçlü olmanın yüzyılı olacağı gibi Türkiye'nin yüzyılı kardeşliğin yüzyılı olmak mecburiyetindedir.” diyen Numan Kurtulmuş, şu sözleri sarf etti:

“Bu çerçevede 102 yıllık Cumhuriyet tarihimizin 50 yılını maalesef heba ettiğimiz terör, Türkiye'nin başına büyük bir belaydı. Ayaklarımıza pranga vurulmuş. Ve bu ülkenin daha ileriye koşmasını önlemek için emperyalist odaklar tarafından terör bir araç olarak kullanılmıştır. Hatta son 15-20 yıldır bütün dünyada çok açık bir şekilde gördüğümüz gibi terör adı da böyle şık bir isimle vekalet savaşlarının bir maşası haline getirilmiştir. Bugün de dünyanın dört bir tarafında görüyorsunuz. Sudan'da en son yaşananlara şahitsiniz, elinde bir damla, bir bardak temiz suyu olmayan adamların ellerine, on binlerce dolarlık o silahları kimler niye veriyor."

Türkiye'nin terör nedeniyle trilyonlarca dolar kaybının bulunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Böylesine ağır bir yükü ortadan kaldırmak ve ondan da mühimi bu milletin arasına sokulmak istenen bu fitnenin tamamen ortadan kaldırılarak Türkiye'de barış ve huzurun, esenliğin, dayanışma ve kardeşliğin hakim olması için el birliğiyle, hep beraber bir çalışma yürütüyoruz.” dedi.

Kurtulmuş, “Ümit ederim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde yürüttüğümüz, 5 Ağustos'ta ilk toplantısını yaptığımız, geçen hafta da 16. toplantısını gerçekleştirerek toplumun geniş kesimlerinin farklı fikirlerini dinlediğimiz, bir parti hariç şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer alan 11 siyasi partinin yer aldığı bir çalışmayı sürdürüyoruz. Dikkatle, titizlikle ve demokratik bir olgunlukla sürdürüyoruz."

Komisyon sürecinde şehit ve gazi yakınlarıyla görüşmelerinde duygusal diyaloglara şahitlik ettiğini de anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir devlet politikası olarak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu vasıtasıyla millet desteğine dönüştürdüğümüz projeyi en kısa zamanda sonuçlandıracağız. Bu ülkede bir daha ilanihaye terör sona erecek, silahlar susacak, kardeşlik ve dayanışma hakim olacak. Farkındayım bazı çakalların kıyıda köşede beklediğinin, terörsüz ortam sağlanmasın diye ellerini ovuşturduğunun farkındayım. Ne yaparlarsa yapsınlar bu sefer mutlaka başaracağız. Daha ilerisini söyleyeyim. Ya biz kazanacağız ya emperyalistler kazanacak. Bu sefer biz kazanacağız. Allah'ın izniyle onlara pabuç bırakmayacağız. Değerli kardeşlerim, bu ülke artık bugünleri geride bırakacak. Bu ülkenin on yıllar boyunca yaşadığı bu terör tuzağı, inanın ki ne Türk'ü sevdikleri ne Kürt'ü sevdikleri ne Arap'ı ne Acem'i sevdikleri için kurulmuş bir tuzaktır. Başka yerlerde de ifade ettim, burada da ifade ediyorum. Emperyalistler bir arada birlikte nasıl yaşanır bunu bilmezler."