Irak ile Yunanistan arasındaki uçuşlar 26 yıl sonra yeniden başlıyor

2 saat önce

Irak ile Yunanistan arasındaki özellikle ticaret ve turizm alanlarında ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla, karşılıklı uçak seferleri önümüzdeki hafta yeniden başlayacak.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, 30 Ekim 2025 Perşembe günü Bağdat’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısında konuştu.

Yorgos Yerapetritis, açıklamasında, Bağdat ile Atina arasında direkt uçuşların kasım ayı başında yeniden başlayacağını duyurdu.

Yunanistan’ın Irak için birçok alanda önemli bir ortak olduğunu dolayısıyla ilişkilerini sürdüreceklerini kaydeden Yerapetritis, “Bugün kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan ülkelerden birinde bulunmak benim için büyük bir onur.” dedi.

Irak Ulaştırma Bakanlığı ise Yunanistan'ın Irak'a uçuşlarının 26 yıl boyunca askıya alınmasının ardından, Yunanistan'ın ulusal havayolu şirketi Air Mediterranean'ın Bağdat'a seferleriyle yeniden başlatılacağını duyurdu.