Ahmet Türk: Sürecin başarısı Orta Doğu’nun demokratikleşmesinin önünü açacak

3 saat önce

Kürt siyasetçi Ahmet Türk, PKK’nin silah bırakıp Türkiye’den çekildiğini duyurduğu barış sürecinin geçmişteki gibi olmadığını ve daha farklı ilerlediğini belirtirken, Erdoğan ile Suriye konusunu görüşmek istediğini ve Türkiye’nin oradaki Kürtlerle de görüşmesi gerektiğini söyledi.

Barış süreciyle ilgili Sabah gazetesinin sorularını yanıtlayan Ahmet Türk, "Bu projeyi sadece PKK'nin silah bırakması olarak görmemek gerekir, bir Türk-Kürt kardeşliğinin ötesinde Orta Doğu'nun demokratikleşmesinin önünü açacak büyük bir proje olarak görülmesi gerekir." diye konuştu.

Kürt meselesini çözmüş olan bir Türkiye'nin Orta Doğu'nun demokratikleşmesine çok büyük katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulunan Türk, bu sürecin sadece Kürtlerle ilgili bir süreç olmadığını, bir Orta Doğu süreci olduğunu iyi anlatmak gerektiğini belirtti.

Türk, "Kürt meselesi yüz yıllık bir sorun, böyle bir sorunu devletin tüm kurumlarında hakimiyeti sağlayan bir lider çözebilir. İki dönem CHP'de vekillik de yaptım. CHP'yi bir bütün olarak değerlendirmek doğru değil. Parti için süreci destekleyen dostlarımız, arkadaşlarımız var. Ama sanki süreç başarıya ulaşınca bizim bir yere angaje olacağız gibi düşünen insanlar da var. Bu bir yanılgı. Sürecin başarıya ulaşmasını istemeyenler var. Özgür Özel sürecin başarıya ulaşmasını isteyen biri. Özgür Özel'in tutumunu yapıcı buluyorum." diye konuştu.

Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin daha önceki süreçlerden daha farklı olduğunu vurgulayan Türk, "Daha önceki çözüm sürecinin başarıya ulaşmamasında FETÖ'nün etkisi olduğunu düşünüyorum.” görüşünü paylaşarak, “Şimdi süreç geçmişteki gibi değil. Daha farklı ilerliyor. Zaten Öcalan ile ilk görüşmemizde de ne kadar samimi şekilde barışı istediğini gördük." dedi.

Meseleye dengeli şekilde bakılması gerektiğini savunan Ahmet Türk, “Yarım asırdır kan ve gözyaşı Türkiye'nin hangi bir karış toprağına dökülmedi ki. Ama lütfen artık hepimiz kırgınlıklarımızı ve öfkelerimizi barışa bağışlayalım." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sürece yaklaşımına değinen Ahmet Türk, şu sözleri sarf etti:

"Devlet bey çok saygı duyduğum bir lider. Bu süreçte dimdik duran ve sürece sahip çıkan bir insan. Bir devlet aklıdır bu duruş. Süleymaniye gittiğimizde arayıp teşekkür etti. Kendisi ile ilk cezaevinden çıktıktan sonra havalimanında karşılaşmıştım. Kendisini ziyarete gidememiştim ama kendisine teşekkür telefonu etmiştim. Kendisi ile aynı okuldanız. Devlet beyi yakın zamanda ziyaret etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı bu süreci desteklediği için süreç ilerliyor. Her şeyi hesaplıyor, gelebilecek eleştirileri bile göz önünde bulunduruyor. Sürecin başında bu komuyla ilgili düşüncelerini çok fazla kamuoyuyla paylaşmadı ama son zamanlarda süreci sonuna kadar destekleyeceğini açıkça ifade etti. Bugüne kadar Mustafa Kemal dışında devletin bütün kurumlarında etkin gücü olan Sayın Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanımız DEM heyetiyle görüştü. Ben de özellikle Suriye konusunda kendisiyle konuşmak istiyorum. Bölgede büyük bir Ortadoğu projesi var. Bu Türkiye'nin lehine proje. Başka ülkelerin müdahalesi yerine Türkler ve Kürtlerin bir araya gelerek, 'neler yapılabilir'in kararını vermeli. Türkiye, oradaki Kürtlerle de görüşmeli. Ahmet Şaraa ile görüşülsün ama oradaki Kürtlerle de görüşülüp fikri alınmalı bana göre."