İran dini lideri Hamaney ABD ile normalleşme için tek şartlarını açıkladı

1 saat önce

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran’ın, ancak ABD'nin bölgedeki politikasını değiştirmesi ve İsrail'e verdiği desteği kesmesi halinde ABD ile iş birliği yapmayı düşüneceğini söyledi.

Hamaney, 1979'da ABD'nin Tahran'daki Büyükelçiliğini işgalin yıl dönümü olarak anılan "Küresel Emperyalizme Karşı Ulusal Mücadele Günü"nde ABD’ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Ali Hamaney, yaptığı açıklamada, ABD ile ilişkilere değinerek, “Amerika'nın kibirli yapısı teslimiyetten başka bir şeyi kabul etmiyor fakat Siyonist rejime (İsrail) desteği kesmesi, askeri üslerini çekmesi ve bölgemize müdahaleyi bırakması halinde işbirliği değerlendirilebilir." dedi.

Bunun yakın gelecekte olmayacağını belirten İran lideri Ali Hamaney, “Eğer ülke güçlü ise ve düşman bu güçlü ülkeye karşı gelmenin fayda değil zarar getireceğini düşünüyorsa, bu ülkeyi daha da güçlü kılar.” diye konuştu.