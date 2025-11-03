Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem

2 saat önce

Balıkesir Sındırgı merkezli 4,9 büyüklüğünde yaşanan deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerde hissedildi.

Sındırgı'da geçtiğimiz hafta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor.

Balıkesir Sındırgı ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Sındırgı olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Sarsıntı, İstanbul, Bursa, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.