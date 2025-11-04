AİHM’den Demirtaş kararı; "Toplumsal barışın tesisi hukuka uymaktan geçer"

Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı itiraz başvurusu reddedildi.

4 saat önce

AİHM, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığının talebini reddetmesiyle, mahkemenin Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, AİHM'in hakkında verdiği ihlal kararının kesinleşmesi üzerine paylaşımda bulundu.

Kararın önemli olduğunu belirten Demirtaş, "AİHM kararı elbette önemlidir ve hukuken bağlayıcıdır. Ancak sadece bizim açımızdan değil, 86 milyon yurttaşımız açısından kendi aramızdaki ‘kardeşlik hukuku’ her şeyden kıymetlidir. Kardeşlik hukuku da eşitçe, özgürce, adaletle ve barış içerisinde bir arada yaşamamızı perçinleyecek sosyal, ekonomik, hukuki çalışmaları yapıp adımlar atmamızla güçlenir." dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da söz konusu karar üzerine açıklama yaptı.

Bakırhan, "AİHM Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş hakkındaki 8 Temmuz tarihli ihlal kararına iktidarın yaptığı itirazı reddetti. Karar böylece kesinleşmiş oldu. Türkiye'nin normalleşmesi ve toplumsal barışın tesisi, hukuka uymaktan geçer. Bu hukuksuzluğu sürdürmenin vicdani ve siyasi bir karşılığı kalmamıştır." açıklamasında bulundu.

Tülay Hatimoğulları ise "AİHM bugün vermiş olduğu kararla, sevgili yol arkadaşımız Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını kesinleştirdi. Milyonların talebi ve hukukun gereği yerine getirilsin!” dedi.

Hatimoğulları, başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere bugüne kadar verilmiş olan AİHM kararları da dikkate alınarak bütün tutsakların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

DEM Parti'nin resmi X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere arkadaşlarımızla ilgili bugüne kadar verilmiş çok sayıda AİHM kararı da dikkate alınarak ve en son AİHM'in 8 Temmuz 2025 tarihli kesinleşen kararı gözetilerek arkadaşlarımız vakit geçirilmeden serbest bırakılmalıdır." ifadelerine yer verildi.