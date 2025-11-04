Esad rejiminden kaçan 21 diplomat görevlerine iade edildi

5 saat önce

Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani'nin imzasını taşıyan kararnameyle, devrik rejimden kaçan 21 diplomat görevlerine iade edildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Dışişleri Bakanı Esaad Şeybani, Şam'daki Bakanlık merkezinde, devrik lider Beşar Esad rejimi karşıtı olan ve görevlerinden ayrılan diplomatları kabul etti.

Bakan Şeybani, 21 muhalif diplomatın görevlerine iadesine ilişkin kararı imzalayarak, bu adımın ulusal yetkinliklerin yeniden kazanılmasında önemli olduğunun altını çizdi.

Diplomatların Esad rejiminin suçlarını ortaya çıkarmadaki tutum ve çabalarını öven Şeybani, Suriye halkıyla aynı çizgide olmalarını ve haklı davalarını desteklemelerini takdir etti.

Suriye'nin yeni politikasının sözlere değil eylemlere dayandığını vurgulayan Şeybani, yeni hükümetin ilk günlerde taahhüt ettiği şeyleri istikrarlı adımlarla ve kararlılıkla uyguladığını ifade etti.

Şeybani, tüm Suriyelilerin kendilerini güvende ve ait hissettikleri bir devlet kurma arzusunda olduklarını söyledi.